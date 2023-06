Who is Putri Ariani? Putri Ariani where is from?

Putri Ariani enthroned millions of hearts with his perfect voice.

Ariani managed to prove that she is one of the best voices in the world, even though she is blindfolded.

Putri Ariani was born in 2004 in Indonesia.

Saat umur 8 th Putri Ariani pernah mengikuti Indonesia's Got Talent 2014 membawakan lagu Listen by Beyonce.

Terharu & salut banget sama Putri, di umur 17 th mendapat Golden Buzzer dari Simon di AGT 2023.

Saat umur 8 th Putri Ariani pernah mengikuti Indonesia's Got Talent 2014 membawakan lagu Listen by Beyonce.



Terharu & salut banget sama Putri, di umur 17 th mendapat Golden Buzzer dari Simon di AGT 2023.



Keterbatasan tidak menjadi halangan untuk terus berkarya.

Amazing

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2023, 15:08